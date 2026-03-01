Atleta de ciclismo reanimado pela equipa da EMIR na Avenida do Mar
Um atleta que participava numa prova da Taça da Madeira em Ciclismo teve um acidente grave na Avenida do Mar, tendo sido chamados ao local os Sapadores do Funchal e a equipa da EMIR, que teve de fazer manobras de reanimação.
Segundo a RTP-Madeira, a organização suspendeu a prova e depois acabou mesmo por cancelá-la.
O atleta foi, entretanto, encaminhado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça numa ambulância dos Sapadores do Funchal, que foi acompanhada da viatura da EMIR.
