Palmeiras conquista Paulistão para o 11.º título da 'era' Abel Ferreira

O Palmeiras conquistou no domingo o campeonato Paulista de futebol, ao vencer fora o Novorizontino por 2-1, na segunda mão da final, para arrebatar o 11.º troféu sob o comando do português Abel Ferreira, um recorde.

No cargo desde outubro de 2020, o técnico luso superou os 10 cetros de Oswaldo Brandão e isolou-se como o técnico mais titulado da história do 'verdão', num dia em que arrebatou o estadual pela quarta vez, repetindo 2022, 2023 e 2024.

Abel Ferreira também já tinha vencido duas edições da Taça Libertadores (2020 e 2021), uma da Supertaça Sul-americana (2022) e, internamente, duas do Brasileirão (2022 e 2023), uma da Taça do Brasil (2020) e uma da Supertaça brasileira (2023).

Na final do Paulistão de 2026, o Palmeiras confirmou em Novo Horinzonte o triunfo caseiro por 1-0, selado pelo argentino 'Flaco' López, aos 35 minutos.

O conjunto de Abel Ferreira adiantou-se na segunda mão logo aos seis minutos, por Murilo, os locais ainda empataram aos 26, por Matheus Bianqui, mas, aos 62, Vitor Roque acabou com as dúvidas, selando o 27.º Paulistão do Palmeiras.

Se o treinador luso somou o 11.º troféu, o central paraguaio Gustavo Gómez selou o 13.º.

QUEM NÃO TÁ ASSIM É MALUCO! 😜 pic.twitter.com/oDQnhCTvMW — SE Palmeiras (@Palmeiras) March 9, 2026

Assim, o português Abel Ferreira isolou-se como treinador mais titulado da história do Palmeiras. O vice-campeão brasileiro é o segundo clube mais titulado do Paulistão, agora com 27 conquistas - cinco nos últimos sete anos -, a quatro do recordista Corinthians, e voltou a erguer troféus quase dois anos depois, quebrando o maior interregno sob orientação de Abel, que foi contratado em outubro de 2020.

O ex-técnico do Sporting B, do Sporting de Braga e dos gregos do PAOK Salónica já tinha vencido o estadual por três vezes consecutivas (2022, 2023 e 2024), juntando três cetros internacionais e quatro nacionais, para bater o recorde de 10 êxitos do falecido Oswaldo Brandão pelo 'verdão' e enriquecer uma carreira desprovida de títulos antes da chegada ao Brasil.

A par de Jorge Jesus e Artur Jorge, Abel Ferreira é um dos três treinadores portugueses que arrebataram a Taça Libertadores, ao ganhar as finais das edições 2020 e 2021 da principal competição sul-americana de clubes.

Essas duas decisões foram disputadas há cinco anos, devido à pandemia de covid-19, com o Palmeiras a derrotar o Santos (1-0) e o Flamengo (2-1, após prolongamento), no Rio de Janeiro e em Montevideu, respetivamente, face aos golos cruciais do suplente Breno Lopes, aos 90+9 minutos, e de Deyverson, antigo avançado do Benfica B e do Belenenses, aos 95.

O terceiro título sul-americano poderia ter chegado em novembro de 2025, mas o Flamengo impôs-se em Lima (1-0) e tornou-se recordista de êxitos do seu país na Libertadores, dias antes de se sagrar campeão do Brasil.

Abel, de 47 anos, ganhou ainda a nível continental uma Supertaça Sul-americana, em 2022, ao vencer os compatriotas do Athletico Paranaense a duas mãos (empate 2-2 fora e triunfo por 2-0 em casa).

Dois campeonatos nacionais (2022 e 2023), uma Taça do Brasil (2020) e uma Supertaça (2023) completam o currículo do antigo defesa direito, que, em contraste, perdeu sete decisões de troféus, incluindo a final do Campeonato do Mundo de clubes de 2021 diante dos ingleses do Chelsea.

Primeiro português, 11.º europeu e 26.º estrangeiro a comandar o Palmeiras, Abel lidera em títulos internacionais e ultrapassou em número de cetros Oswaldo Brandão, que também esteve ligado ao 'verdão' como jogador.

De acordo com a contabilidade oficial do Palmeiras, em cinco passagens pelo banco do clube no século XX, o anterior recordista comemorou três campeonatos nacionais (1960, 1972 e 1973) e quatro paulistas (1947, 1959, 1972 e 1974), uma Taça Cidade de São Paulo (1946), um Torneio Início Paulista (1946) e um Torneio Laudo Natel (1972).

Abel Ferreira tinha alcançado Oswaldo Brandão em abril de 2024 e suplantou-o na primeira decisão de 2026, já depois de fechar o último ano sem conquistas, algo que nunca tinha vivido numa temporada no Brasil, mas não beliscou a renovação contratual por mais dois anos, até dezembro de 2027.

O top 5 de técnicos mais titulados do Palmeiras agrega também Vanderlei Luxemburgo, antecessor do penafidelense, com oito êxitos, o uruguaio Ventura Cambón, com sete, e Luiz Felipe Scolari, ex-selecionador português, com seis.

Oswaldo (562), Scolari (484) e Vanderlei (410) lideram em jogos, seguindo-se Abel, que comandou 378 das 412 partidas do 'verdão' desde outubro de 2020, com 223 vitórias, 85 empates e 70 derrotas - as restantes foram orientadas pelos adjuntos lusos João Martins (30), Vítor Castanheira (três) e Carlos Martinho (um).