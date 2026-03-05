Estado-Maior iraniano nega lançamento de míssil contra Turquia

O Estado-Maior das Forças Armadas do Irão negou hoje ter lançado um míssil contra a Turquia, depois de ter sido noticiado que as defesas da NATO neste país-membro da Aliança Atlântica teriam intercetado um projétil iraniano.

"As Forças Armadas da República Islâmica do Irão respeitam a soberania da Turquia, país vizinho e amigo, e negam qualquer lançamento de mísseis contra o seu território", indicou o Estado-Maior iraniano num comunicado divulgado pelos meios de comunicação social do país.

As defesas da NATO na Turquia informaram na quarta-feira que tinham intercetado um míssil iraniano sobre o Mediterrâneo oriental e que estilhaços da munição caíram no extremo sul do país, sem causar vítimas, conforme confirmado pelo Governo turco.

"Um míssil balístico disparado do Irão, que se dirigia para o espaço aéreo turco depois de atravessar o Iraque e a Síria, foi neutralizado pelas defesas antiaéreas e antimísseis da NATO estacionadas no Mediterrâneo oriental", indicou o ministério turco da Defesa num comunicado.

A ser confirmado, o incidente em solo turco, agora negado por Teerão, terá sido o primeiro desde o início dos ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o Irão no sábado passado.

O Irão está a ser bombardeado por Israel desde o passado dia 28, quando o Estado israelita lançou uma ofensiva conjunta com os Estados Unidos, que resultou na morte do líder supremo iraniano, o 'ayatollah' Ali Khamenei.

Teerão respondeu com ataques contra Israel e países aliados dos Estados Unidos no Golfo Pérsico.