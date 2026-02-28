Sporting de Braga visita Nacional em busca de consolidar quarto lugar
Partida está marcada para as 18 horas no Estádio da Madeira
O Sporting de Braga visita hoje o Nacional à procura de consolidar o quarto lugar da I Liga de futebol, num dia em que Vitória de Guimarães e AVS recebem Alverca e Estrela da Amadora na 24.ª jornada.
Uma semana depois de terem ultrapassado o Gil Vicente, relegando-o para a quinta posição, os 'arsenalistas' visam na Madeira o segundo triunfo consecutivo no campeonato, antes de defrontarem em casa o bicampeão nacional Sporting para a 25.ª ronda, na qual o líder FC Porto visitará o Benfica.
O Sporting de Braga é quarto classificado e soma 42 pontos, dois acima do Gil Vicente, quinto e anfitrião na segunda-feira do Benfica, terceiro, com 55.
A I Liga é comandada pelo FC Porto, que ganhou na receção ao Arouca (3-1), na sexta-feira, na abertura da jornada, marcando dois golos em tempo de compensação, e passou a acumular 65 pontos, contra 61 do Sporting, segundo e vitorioso no mesmo dia em casa diante do Estoril Praia (3-0).
O Sporting de Braga visita o Nacional, 14.º, com 21 pontos, três acima da zona de descida e da vaga de acesso ao play-off de manutenção, a partir das 18:00, no Estádio da Madeira, no Funchal, sob arbitragem de Diogo Rosa, da associação de Beja.
Antes, pelas 15:30, o AVS, 18.º e último, com oito pontos, joga na Vila das Aves frente ao Estrela da Amadora, 12.º, com 23, sendo que, às 20:30, o Vitória de Guimarães, nono, com 31, é anfitrião do Alverca, 11.º, com 26.
Programa e resultados da 24.ª jornada
- Sexta-feira, 27 fev:
FC Porto - Arouca, 3-1.
Sporting - Estoril Praia, 3-0.
- Sábado, 28 fev:
AVS - Estrela da Amadora, 15:30.
Nacional - Sporting de Braga, 18:00.
Vitória de Guimarães - Alverca, 20:30.
- Domingo, 01 mar:
Tondela - Santa Clara, 15:30.
Casa Pia - Moreirense, 18:00.
Rio Ave - Famalicão, 20:30.
- Segunda-feira, 02 mar:
Gil Vicente - Benfica, 20:15.