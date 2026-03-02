Sismo de 2.6 perto das 5 da madrugada
Um sismo de magnitude 2.6 na escala de Richter ocorreu esta madrugada na zona da Madeira, ainda que bem distante da costa.
Segundo os registos do IPMA, o abalo ocorreu pelas 4h54 a 17 km de profundidade, localizado a Noroeste do Porto Santo.
Não há registo de esta ocorrência ter sido sentida em terra, sendo que este abalo inclui-se na categoria de tremor de baixa intensidade (micro sismo).
