Sismo de 2.6 perto das 5 da madrugada

Um sismo de magnitude 2.6 na escala de Richter ocorreu esta madrugada na zona da Madeira, ainda que bem distante da costa.

Segundo os registos do IPMA, o abalo ocorreu pelas 4h54 a 17 km de profundidade, localizado a Noroeste do Porto Santo.

Não há registo de esta ocorrência ter sido sentida em terra, sendo que este abalo inclui-se na categoria de tremor de baixa intensidade (micro sismo).