Bombeira fora de serviço socorre mulher após despiste no Funchal

Uma mulher ficou ferida, há instantes, na sequência de um despiste de carro no Caminho do Arieiro, no Funchal.

O despiste foi presenciado por uma bombeira fora de serviço dos Bombeiros Sapadores do Funchal, que de imediato prestou socorro à vítima e accionou a corporação para prestar apoio.

Segundo foi possível apurar, na sequência do despiste os airbags da viatura dispararam e a condutora queixava-se de dores no peito, tendo sido levada ao hospital pela referida corporação.

De salientar que o incidente também está a afectar a circulação automóvel naquela zona, em ambos os sentidos, com o trânsito fortemente condicionado e a fluir muito devagar, devido à assistência prestada à vítima.