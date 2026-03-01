Demonstração de primeiros socorros no Jardim de Santa Luzia

A Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria promoveu hoje, nos Jardim de Santa Luzia, uma acção de demonstração de primeiros socorros. Ana Franco e Aurélio Bonifácio, do corpo de Bombeiros Sapadores do Funchal, orientaram a actividade. Ao longo de cerca de 45 minutos, foram demonstradas técnicas básicas de actuação perante vítimas em paragem cardiorrespiratória, situações de engasgamento e outras ocorrências críticas.

O objectivo da sessão foi assinalar o Dia Mundial da Protecção Civil, proporcionando um momento formativo, acessível e prático, centrado na importância da prevenção, da capacitação individual e da responsabilidade colectiva em situações de emergência.

Estiveram presentes o presidente da Junta, Pedro Araújo, o director do Serviço Municipal de Protecção Civil, Rui Faísca Figueira, e o futuro coordenador da prevista Unidade Local de Protecção Civil do Imaculado, Cláudio Medeiros.

Pedro Araújo aproveitou a oportunidade para destacar "a importância da prevenção, da preparação e da acção coordenada perante situações de risco", explicando que "é com esse objectivo que a Junta está a criar a Unidade Local de Protecção Civil do Imaculado". "Trata-se de uma estrutura pioneira na cidade, que pretende tornar a freguesia mais resiliente, mais preparada e mais segura, encontrando-se actualmente em fase de recrutamento de voluntários", acrescentou. O autarca disse que "os voluntários que integrem esta Unidade Local beneficiarão de uma formação gratuita de 40 horas ministrada pelo Serviço Municipal de Protecção Civil", num investimento na capacitação da comunidade.

Por seu turno, Rui Faísca Figueira felicitou "a Junta pela iniciativa da criação da Unidade Local de Protecção Civil", sublinhando que "integrar este projecto constitui um gesto altruísta ao serviço da segurança colectiva".

