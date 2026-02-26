Mulher hospitalizada após alegada agressão com garrafa

Uma mulher, de 27 anos, foi hospitalizada esta tarde, cerca das 14h30, na sequência de uma alegada agressão com uma garrafa na cabeça, na Rua dos Barcelos - Conjunto Habitacional Pico dos Barcelos - em Santo António, no Funchal.

A vítima foi assistida pelos Bombeiros Sapadores do Funchal, que mobilizaram uma ambulância e três operacionais, prestando os primeiros socorros no local. Foi também accionada uma patrulha da PSP, que identificou o alegado autor das agressões e iniciou diligências para apurar as circunstâncias do caso.

De acordo com testemunhos, não é a primeira vez que a mulher em causa é vítima de agressões e é socorrida pelos bombeiros.

A vítima apresentava dois ferimentos na cabeça, tendo sido estabilizada no local e transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde permaneceu em observação e a receber tratamento.