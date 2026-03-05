Mulher sente-se mal e despista-se na Via Rápida

Os Bombeiros Sapadores do Funchal foram mobilizados, há instantes, para um despiste de mota ocorrido igualmente na zona de Santa Rita, na Via Rápida.

Segundo o que o DIÁRIO apurou, a mulher, com cerca de 40 anos, sentiu-se mal e despistou-se enquanto conduzia uma mota.

O alerta foi dado à corporação pelas 10 horas desta quinta-feira e para o local foi destacada uma ambulância com três operacionais que ficaram encarregues do transporte da vítima para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.