Manifestação do Movimento Democrático de Mulheres também no Funchal

O Movimento Democrático de Mulheres, no âmbito das iniciativas que assinalam o Dia Internacional da Mulher, reafirma a importância de recordar o significado histórico do 8 de Março como dia de luta pelos direitos das mulheres e pela sua efetiva concretização na vida quotidiana.

“Mais do que uma data simbólica, o Dia Internacional da Mulher continua a afirmar a necessidade de políticas públicas que garantam direitos e combatam desigualdades persistentes que afetam milhões de mulheres. No ano em que se assinalam os 50 anos da Constituição da República Portuguesa, importa valorizar e defender os direitos nela inscritos e relacioná-la com as exigências concretas da vida das mulheres”, refere.

Entre as reivindicações destacam-se: a defesa do direito à Interrupção Voluntária da Gravidez, assegurando o acesso efetivo, seguro e gratuito no Serviço Nacional de Saúde, ao adequado acompanhamento das grávidas e no parto, bem como o reforço da saúde e respostas adequadas às necessidades específicas das mulheres ao longo da vida.

A defesa da escola pública, o direito à habitação, o aumento dos salários, a rejeição do Pacote Laboral, o combate à precariedade e às medidas que fragilizam direitos laborais constituem igualmente dimensões essenciais para garantir autonomia, dignidade e igualdade real.

Mantém-se também como prioridade o combate a toda as formas de violência sobre as mulheres, incluindo a violência doméstica, no namoro, online, a exploração das mulheres na prostituição e na pornografia, bem assim a luta contra todas as formas de exploração e violência sobre as mulheres: desde a laboral à sexual, aponta o MDM.

A Manifestação Nacional de Mulheres, promovida pelo MDM, é uma Manifestação criada por mulheres e para as mulheres, demonstrando que o MDM é um espaço agregador de luta organizada, em torno de objetivos comuns e específicos. É assim que se constrói força: somando.

No Funchal a concentração dá-se às 15h30, com o ponto de encontro: Ponte da Ribeira São João, junto à estátua 'Professores'.