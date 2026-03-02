Deputados da Assembleia da República visitaram campo de golfe do Porto Santo
Os 23 deputados da Assembleia da República que se encontram em visita de âmbito ambiental ao Porto Santo passaram por diversos locais estratégicos ligados à sustentabilidade e inovação.
Durante a tarde, a comitiva esteve nas baterias da Empresa de Electricidade da Madeira, instaladas no parque empresarial da ilha, onde foram apresentadas as capacidades e o potencial destas soluções energéticas para o desenvolvimento do Porto Santo.
Em seguida, os deputados visitaram o campo de golfe da Ilha Dourada. Nesse local, Márcia Rodrigues, responsável máxima do SDPS, explicou as intervenções em curso na infraestrutura e a aposta numa gestão ambientalmente sustentável do espaço.
Durante a manhã, a delegação da AR começou por conhecer a dessalinadora e, posteriormente, foi recebida na autarquia local. Na reunião foram abordados temas relacionados com a Reserva da Biosfera, bem como as políticas e projectos do município no âmbito ambiental, o que já foi feito, o que está em curso e os objectivos futuros para a ilha.