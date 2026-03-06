'Pink Rescue' regressa à Praça do Município

A Praça do Município volta a receber, no próximo domingo, Dia Internacional da Mulher, mais uma edição do 'Pink Rescue - Funchal Edition'

O evento organizado pela Companhia de Bombeiros Sapadores do Funchal convida as mulheres a assumirem o comando em cenários de socorro real, conforme refere a Câmara Municipal do Funchal, em comunicado.

Esta que será a 2.ª edição desta iniciativa arranca à 8 horas e terá como desafio o desencarceramento, dando a oportunidade de as participantes operarem ferramentas de corte e expansão utilizadas pelos bombeiros em acidentes rodoviários.

"Estarão disponíveis viaturas (eléctricas, híbridas e de combustíveis fósseis) preparadas especificamente para serem cortadas e manipuladas, permitindo compreender as diferentes técnicas e cuidados exigidos pela tecnologia de cada veículo", refere o mesmo comunicado.

Estão previstas oficinas de desencarceramento, bancas práticas e sessões de networking, fomentando a partilha nestas áreas.

A participação no evento carece de inscrição prévia, que pode ser feita através em https://pinkrescue.funchal.pt/.