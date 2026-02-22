Sentença arranca com praça cheia

A encenação da sentença da Festa dos Compadres 2026 arrancou há momentos na Praça da Cidade, em Santana, com a tenda principal completamente abarrotada de público.

Perante a forte afluência, foi ainda disponibilizado um ecrã alternativo numa tenda secundária, instalada junto ao edifício da Câmara Municipal, permitindo que mais espectadores acompanhem o julgamento satírico.

Em cena estão já alguns dos personagens que dão corpo à crítica social deste ano: o Juiz, designado Dr. Juiz, os réus Antoino, Jodé e Maria, além da testemunha Amílcar. A leitura das acusações marca o início de mais um momento alto da festa, onde o humor e a sátira voltam a estar no centro da tradição.