PSP voltou a bloquear carros estacionados na Praça do Município

A Polícia de Segurança Pública (PSP) voltou a bloquear, esta segunda-feira, viaturas que estavam estacionadas de forma irregular mesmo em frente à Câmara Municipal do Funchal, na Praça do Município.

Perante a infracção, os veículos foram imobilizados com o dispositivo metálico amarelo colocado em um dos pneus, uma medida aplicada em casos de estacionamento indevido.

Segundo o Código de Estrada, o desbloqueamento do veículo só pode ser efectuado pelas autoridades competentes, sendo que qualquer outra pessoa que o fizer será sancionada com uma coima que poderá oscilar entre os 300 a 1.500 euros. Conforme o disposto na tabela de taxas devidas pelo bloqueamento, o valor desta contra-ordenação está tabelado em 83 euros.