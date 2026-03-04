Há 27 anos Romilda estava de regresso à Madeira

Há 27 anos, o DIÁRIO fazia manchete com o facto da curandeira Romilda estar de volta à Região.

A 4 de Março de 1999, era noticiado que a "milagreira" Romilda chegava nesse dia à Madeira. O regresso da então jovem brasileira tinha sido preparado de "forma cautelosa", para evitar especulações e aproveitamentos.

"Romilda só aceitou voltar à Madeira depois de ter obtido garantias de que as suas sessões irão decorrer sem a "anarquia e desorganização" que marcaram a sua presença pelo Jardim da Serra, Estreito de Câmara de Lobos, em Novembro passado. Esta exigência traduziu-se numa troca de equipa que a apoiava", pode ler-se no artigo.

CULTURA - Casa das Mudas apostada nas artes

Na mesma edição também era noticiado que a Casa da Cultura da Calheta queria apostar em cheio na sua dinamização como centro cultural e movimentar o meio artístico regional.

Para isso, já tinha agendadas várias actividades para aquele ano e o próximo, e estava a desenvolver esforços para arranjar um funcionário que garantisse a abertura daquele espaço num horário mais amplo e ao fim-de-semana.

DESPORTO - CAB à "procura" da Taça de Portugal

A equipa sénior feminina do CAB preparava-se para disputar a final four da Taça de Portugal, que iria realizar no Pavilhão Municipal de Oliveira de Hospital.

O conjunto madeirense iria defrontar nas meias-finais da competição a modesta equipa do Olival Basto, formação que tinha causado a maior surpresa daquela temporada ao se qualificar para a fase final da prova rainha do basquetebol.