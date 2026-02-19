Carro grampeado na Praça do Município

A Polícia de Segurança Pública (PSP) bloqueou, esta quinta-feira, pelo menos uma viatura que se encontrava estacionada de forma irregular na Praça do Município, no Funchal, nas imediações do edifício da Câmara Municipal do Funchal.

Segundo testemunha no local, o automóvel encontra-se estacionado num lugar afecto a cargas e descargas.

Como já noticiado pelo DIÁRIO na segunda-feira, perante esta infracção, os veículos são imobilizados com o dispositivo metálico amarelo colocado em um dos pneus, uma medida aplicada em casos de estacionamento indevido.