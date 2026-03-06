Adepto atingido por uma bola num jogo do Marítimo recebe óculos novos

Durante os primeiros minutos da segunda parte do jogo entre o Marítimo e o Felgueiras, disputado no dia 24 de Janeiro, um alívio de Romain Correia, atirando a bola para a bancada poente, acabou por atingir de forma inesperada um espectador, causando-lhe uma pequena ferida num sobrolho e danificando-lhe os óculos de vista que usava. Prontamente assistido pelos elementos da Cruz Vermelha, presentes no estádio, esse espectador acabou por recuperar e fez questão em assistir ao resto do jogo. "Acabei ainda por ver o golo do empate do Felgueiras, o que me deixou ainda mais aborrecido do que o incidente que sofri", conta com um sorriso, recordando-se que esse jogo terminou empatado a uma bola.

Mas este incidente acabou numa história feliz. O espectador atingido era um sócio fervoroso do Marítimo, Alfredo de Freitas Capelo, sócio nº 271 da colectividade verde-rubra e antigo carteiro dos CTT, agora reformado. Para minimizar o momento infeliz, o Marítimo juntou-se ao seu parceiro Alberto Oculista para assegurar que o sócio recebesse uns óculos novos, demonstrando "que a família verde-rubra está sempre presente quando é preciso", escreve o clube nas suas redes sociais.

A iniciativa ganhou forma e Alfredo Capelo elogia todos os procedimentos: "Foi bem recebido no Alberto Oculista, onde fiz os exames à vista, e estou feliz por ter agora uns óculos novos", conta.

Deste modo, no dia 7 de fevereiro, antes do encontro entre o Marítimo e o SC Farense, o CEO do Alberto Oculista, Miguel Caires, entregou a Romain Correia um cheque-oferta destinado à substituição dos óculos, já que o adepto, por razões familiares, não pôde estar presente nesse jogo. "Foi o único jogo que faltei esta época", revela

Posteriormente, Alfredo Capelo foi recebido no Estádio do Marítimo, onde teve a oportunidade de se encontrar com o jogador maritimista . Num momento simbólico e de grande proximidade, Romain Correia entregou-lhe pessoalmente os novos óculos, transformando um episódio fortuito num gesto de atenção e respeito pelos sócios do clube.

"Mais do que reparar um incidente, esta ação reforça a forte ligação entre o CS Marítimo e Alberto Oculista, uma parceria que vai além da visibilidade. É presença. É proximidade. É compromisso com quem faz parte da grande família maritimista", escreve o clube.