Gaivota reanimada após ser atingida por bola em jogo de futebol na Turquia

Uma gaivota que ficou inconsciente depois de ter sido atingida por uma bola durante um jogo de futebol amador na Turquia, foi reanimada depois de receber manobras cardíacas de emergência (RCP) realizadas por um dos jogadores.

O incidente, amplamente partilhado nas redes sociais, ocorreu quando a ave, que voava baixo sobre o campo, foi atingida por um remate do guarda-redes do Istambul Yurdum Spor, confirmou na terça-feira à agência France-Presse (AFP) Fatih Büyük, diretor desportivo do clube de Istambul.

O capitão da equipa correu em direção à gaivota, que estava imóvel no meio do campo, e realizou RCP básica, pressionando ritmicamente o seu peito, incentivado pelos seus colegas de equipa e adversários.

Incredible moment footballer performs CPR on a seagull pic.twitter.com/MOSYJuroWO — The Sun (@TheSun) February 24, 2026

"A primeira coisa que me veio à cabeça foi fazer-lhe massagem cardíaca, porque ela não conseguia respirar. Então, tentei a minha sorte", contou o jogador e aspirante a paramédico Gani Çatan à agência de notícias oficial Anadolu, especificando que não tem formação formal em primeiros socorros.

Quando a ave recuperou a consciência, foi retirada do campo pelos paramédicos que lhe trataram a asa ferida, explicou Fatih Büyük.

A equipa de Gani Çatan perdeu o jogo, mas "é maravilhoso ter ajudado a salvar uma vida, isso foi o mais importante", frisou à Anadolu.