Jornais com destaques entre a política e a bola

Bom dia. Estas são as principais notícias desta quarta-feira, 25 de Fevereiro de 2026, com destaque para a política, mas também para o futebol.

Na revista Sábado:

- "Crime online. Como sobreviver na era de todas as burlas. Os novos esquemas a que deve estar atento. Como a Inteligência Artificial cria armadilhas mais enganadoras. Os truques para resistir"

- "19 governantes com subsídio de alojamento. Vários até têm casa em Lisboa, mas pediram apoio na mesma"

- "Bullying: o rapaz que perdeu as pontas dos dedos. Entrevista exclusiva: mãe da vítima acusa a escola de negligência"

- "Portugueses no espaço. Fazem satélites, limpam lixo e ajudam a gerir tsunâmis"

- "Bad Bunny. Quem é o rapper que irritou Trump e vem a Portugal?"

No Correio da Manhã:

- "Frederica Lima acusa Nuno Homem de Sá. 'Ex' de ator chora ao recordar violência"

- "Benfica luta Pr apuramento em jogo de alta tensão"

- "Abrunhosa confronta ministro"

- "Morre à espera do socorro. INEM demorou quase uma hora"

- "Passos arrasa escolha de novo MAI"

- "Terceira advogada de Sócrates ficou 18 minutos"

No Diário de Notícias:

- "Reunião de Seguro e Montenegro teve pontos consonantes na economia"

- "Passos Coelho critica escolha de Luís Neves e pressiona Montenegro a avançar com reformas"

- "Ucrânia. Líderes europeus em Kiev asseguram continuar o apoio, apesar das brechas abertas por Orbán"

- "Migrantes. PSP vai gastar 800 mil euros em contentores para instalar ilegais e cumprir prazo da EU"

- "Comércio. Portugal arrisca perder até 370 milhões com tarifas de Trump"

- "Saúde. 'Há um aumento de partos realizados nas ambulâncias, temos esse registo agora', assume ministra"

- "Justiça. Terceiro advogado de Sócrates renuncia"

No Público:

- "Bruxelas acelera envio de drones e munições para a Ucrânia"

- "Passos Coelho. 'Não se pode passar de director da PJ para ministro'"

- "Partidos. Há 'seguristas' que querem adiamento do congresso do PS"

- "Lisboa e Vale do Tejo. Urgência regional avança na ortopedia e cirurgia"

- "Lei laboral. UGT diz que consensos são 'questões de pormenor'"

- "MAC/CCB. 'Posso Ajudar?'. Uma exposição feita para ziguezaguear. E a Ellipse tem mais peso"

- "Almada. O perigo nas arribas não passou e estão previstos danos avultados"

No Jornal de Notícias:

- "Porto lidera lista negra de distritos onde há mais acidentes em contramão"

- "Metrobus na Boavista em fase experimental e gratuito"

- "A primeira vez de Montenegro e Seguro"

- "Ana Abrunhosa dá ralhete em público ao ministro da Agricultura"

- "Champions. Rui Costa defende Prestianni no caldeirão de Madrid"

- "F. C. Porto. Reforços de Inverno chegaram, viram e venceram"

- "Mobilidade. Camiões podem passar a partir de hoje na A41 sem portagens"

- "Justiça. Sócrates perde sexto advogado e tribunal pede ajuda à Ordem"

No Negócios:

- "Fidelidade dá mais um passo rumo ao IPO"

- "Patrícia Barão, presidente da APEMIP: 'Vai haver um abrandamento no preço das casas'. Líder da associação que representa as imobiliárias diz que o pacote da habitação tem 'boas medidas', mas horizonte curto"

- "4 anos de guerra na Ucrânia. Rússia vale menos de 1% nas importações de petróleo"

- "Europa promete pacote prioritário de ajuda a Kiev antes da Páscoa"

- "Impresa pressiona CMVM para que valide entrada de italianos sem OPA"

- "Vinci Energies tem nova gestão de olhos postos nas redes e centros de dados"

- "José Gonçalves, presidente da Kyndryl Portugal: 'Vai haver uma disrupção do mercado de trabalho'"

No O Jornal Económico:

- "Europa olha para o Ártico para ganhar independência"

- "UE foi à Ucrânia insistir no apoio, apesar de Órban"

- "Manuel Castro Almeida: 'Objetivo é potenciar ao máximo o que a ciência pode trazer para a economia'"

- "José Coutinho: 'Fundo é urgente para responder a eventos extremos'"

- "Saúde. SNS fechou o ano com défice de 1.035 milhões"

- "Governo prevê que turismo cresça 5,5% e puxe pela economia"

- "Federação quer reduzir carga fiscal no futebol"

- "Grupo OLX investe 20 milhões em IA e testa em Portugal"

- "Decisão do Supremo deixa tarifas dos EUA (ainda) em máximos"

- "Negócio da IfthenPay cresceu 16% e passou 8 milhões"

No Record:

- "Costas quentes. Prestianni em Madrid com segurança reforçada"

- "Sporting. Processo avança se Varandas ganhar"

- "Renovação [de Rui Borges] após as eleições"

- "Bernardo Topa. 'Estou a pagar tudo sozinho'. Adepto que perdeu o olho critica PSP"

- "FC Porto. Volta a ter impacto. Froholdt de ataque"

- "Martínez e o Mundial. 'Temos talento mais isso não chega'"

No O Jogo:

- "Real Madrid-Benfica. Real pressão. Águias procuram 'oitavos' num estádio sem vitórias de equipas portuguesas"

- "Rui Costa defende Prestianni: 'Não é um jogador racista, garanto'. Argentino foi insultado à saída do hotel"

- "Lukebakio: 'Tudo o que espero é que seja falso'"

- "Mbappé em dúvida"

- "Eusébio jogou pelo Real Madrid e defrontou pai de Mourinho"

- "FC Porto. Pietuszewski impressiona da cabeça aos pés. Como o jovem polaco conquista dentro e fora das quatro linhas. Chamada à seleção para o play-off é hipótese"

- "Iván Jaime com '1000% de certeza' que ficará na MLS"

- "Sporting. Suárez salva a honra do convento. Colombiano é o único reforço de verão a dar cartas"

- "Leões apurados para os 'quartos' do Youth League"

- "Entrevista. 'Reagi mal e fiquei frustrado'. Tomás Handel é feliz com a opção pela Sérvia e recorda a hipótese de reforçar os dragões"

E no A Bola:

- "Real Madrid-Benfica. 'Hala' Benfica. Encarnados querem dar a volta à eliminatória e seguir para os oitavos de final. Mourinho, ausente do banco, aposta nos pesos-pesados. Mbappé, lesionado, não vai a jogo"

- "Prestianni agita Madrid. Extremo viajou com a equipa, treinou-se no Bernabéu, foi insultado à porta do hotel e está... castigado"

- "Rui Costa: 'Se Prestianni fosse racista já não era jogador do Benfica'"

- "Sporting. Diomande pode render 40 a 50 milhões"

- "Queixa à UEFA contra adeptos do Benfica"

- "FC Porto. Rolo compressor dinamarquês está de volta. Froholdt vestiu fato de gala com o Rio Ave e estreou-se a marcar em 2026"

- "Youth League. Leõezinhos estão nos quartos, hoje jogam as águias. Autogolo do guarda-redes do Frankfurt após lance de Blopa valeu vitória na Alemanha"

- "Andebol. Portugueses brilham na Liga Europeia. FC Porto superou o Granollers e o Benfica, também fora de casa, bateu o Kristianstad"

- "Liga dos Campeões. 'Play-off'. Atl. Madrid 4-1 Club Brugge"

- "Leverkusen 0-0 Olympiakos"

- "Inter 1-2 Bodo/Glimt"

- "Newcastle 3-2 Qarabag"