Jornais com destaques entre a política e a bola
Bom dia. Estas são as principais notícias desta quarta-feira, 25 de Fevereiro de 2026, com destaque para a política, mas também para o futebol.
Na revista Sábado:
- "Crime online. Como sobreviver na era de todas as burlas. Os novos esquemas a que deve estar atento. Como a Inteligência Artificial cria armadilhas mais enganadoras. Os truques para resistir"
- "19 governantes com subsídio de alojamento. Vários até têm casa em Lisboa, mas pediram apoio na mesma"
- "Bullying: o rapaz que perdeu as pontas dos dedos. Entrevista exclusiva: mãe da vítima acusa a escola de negligência"
- "Portugueses no espaço. Fazem satélites, limpam lixo e ajudam a gerir tsunâmis"
- "Bad Bunny. Quem é o rapper que irritou Trump e vem a Portugal?"
No Correio da Manhã:
- "Frederica Lima acusa Nuno Homem de Sá. 'Ex' de ator chora ao recordar violência"
- "Benfica luta Pr apuramento em jogo de alta tensão"
- "Abrunhosa confronta ministro"
- "Morre à espera do socorro. INEM demorou quase uma hora"
- "Passos arrasa escolha de novo MAI"
- "Terceira advogada de Sócrates ficou 18 minutos"
No Diário de Notícias:
- "Reunião de Seguro e Montenegro teve pontos consonantes na economia"
- "Passos Coelho critica escolha de Luís Neves e pressiona Montenegro a avançar com reformas"
- "Ucrânia. Líderes europeus em Kiev asseguram continuar o apoio, apesar das brechas abertas por Orbán"
- "Migrantes. PSP vai gastar 800 mil euros em contentores para instalar ilegais e cumprir prazo da EU"
- "Comércio. Portugal arrisca perder até 370 milhões com tarifas de Trump"
- "Saúde. 'Há um aumento de partos realizados nas ambulâncias, temos esse registo agora', assume ministra"
- "Justiça. Terceiro advogado de Sócrates renuncia"
No Público:
- "Bruxelas acelera envio de drones e munições para a Ucrânia"
- "Passos Coelho. 'Não se pode passar de director da PJ para ministro'"
- "Partidos. Há 'seguristas' que querem adiamento do congresso do PS"
- "Lisboa e Vale do Tejo. Urgência regional avança na ortopedia e cirurgia"
- "Lei laboral. UGT diz que consensos são 'questões de pormenor'"
- "MAC/CCB. 'Posso Ajudar?'. Uma exposição feita para ziguezaguear. E a Ellipse tem mais peso"
- "Almada. O perigo nas arribas não passou e estão previstos danos avultados"
No Jornal de Notícias:
- "Porto lidera lista negra de distritos onde há mais acidentes em contramão"
- "Metrobus na Boavista em fase experimental e gratuito"
- "A primeira vez de Montenegro e Seguro"
- "Ana Abrunhosa dá ralhete em público ao ministro da Agricultura"
- "Champions. Rui Costa defende Prestianni no caldeirão de Madrid"
- "F. C. Porto. Reforços de Inverno chegaram, viram e venceram"
- "Mobilidade. Camiões podem passar a partir de hoje na A41 sem portagens"
- "Justiça. Sócrates perde sexto advogado e tribunal pede ajuda à Ordem"
No Negócios:
- "Fidelidade dá mais um passo rumo ao IPO"
- "Patrícia Barão, presidente da APEMIP: 'Vai haver um abrandamento no preço das casas'. Líder da associação que representa as imobiliárias diz que o pacote da habitação tem 'boas medidas', mas horizonte curto"
- "4 anos de guerra na Ucrânia. Rússia vale menos de 1% nas importações de petróleo"
- "Europa promete pacote prioritário de ajuda a Kiev antes da Páscoa"
- "Impresa pressiona CMVM para que valide entrada de italianos sem OPA"
- "Vinci Energies tem nova gestão de olhos postos nas redes e centros de dados"
- "José Gonçalves, presidente da Kyndryl Portugal: 'Vai haver uma disrupção do mercado de trabalho'"
No O Jornal Económico:
- "Europa olha para o Ártico para ganhar independência"
- "UE foi à Ucrânia insistir no apoio, apesar de Órban"
- "Manuel Castro Almeida: 'Objetivo é potenciar ao máximo o que a ciência pode trazer para a economia'"
- "José Coutinho: 'Fundo é urgente para responder a eventos extremos'"
- "Saúde. SNS fechou o ano com défice de 1.035 milhões"
- "Governo prevê que turismo cresça 5,5% e puxe pela economia"
- "Federação quer reduzir carga fiscal no futebol"
- "Grupo OLX investe 20 milhões em IA e testa em Portugal"
- "Decisão do Supremo deixa tarifas dos EUA (ainda) em máximos"
- "Negócio da IfthenPay cresceu 16% e passou 8 milhões"
No Record:
- "Costas quentes. Prestianni em Madrid com segurança reforçada"
- "Sporting. Processo avança se Varandas ganhar"
- "Renovação [de Rui Borges] após as eleições"
- "Bernardo Topa. 'Estou a pagar tudo sozinho'. Adepto que perdeu o olho critica PSP"
- "FC Porto. Volta a ter impacto. Froholdt de ataque"
- "Martínez e o Mundial. 'Temos talento mais isso não chega'"
No O Jogo:
- "Real Madrid-Benfica. Real pressão. Águias procuram 'oitavos' num estádio sem vitórias de equipas portuguesas"
- "Rui Costa defende Prestianni: 'Não é um jogador racista, garanto'. Argentino foi insultado à saída do hotel"
- "Lukebakio: 'Tudo o que espero é que seja falso'"
- "Mbappé em dúvida"
- "Eusébio jogou pelo Real Madrid e defrontou pai de Mourinho"
- "FC Porto. Pietuszewski impressiona da cabeça aos pés. Como o jovem polaco conquista dentro e fora das quatro linhas. Chamada à seleção para o play-off é hipótese"
- "Iván Jaime com '1000% de certeza' que ficará na MLS"
- "Sporting. Suárez salva a honra do convento. Colombiano é o único reforço de verão a dar cartas"
- "Leões apurados para os 'quartos' do Youth League"
- "Entrevista. 'Reagi mal e fiquei frustrado'. Tomás Handel é feliz com a opção pela Sérvia e recorda a hipótese de reforçar os dragões"
E no A Bola:
- "Real Madrid-Benfica. 'Hala' Benfica. Encarnados querem dar a volta à eliminatória e seguir para os oitavos de final. Mourinho, ausente do banco, aposta nos pesos-pesados. Mbappé, lesionado, não vai a jogo"
- "Prestianni agita Madrid. Extremo viajou com a equipa, treinou-se no Bernabéu, foi insultado à porta do hotel e está... castigado"
- "Rui Costa: 'Se Prestianni fosse racista já não era jogador do Benfica'"
- "Sporting. Diomande pode render 40 a 50 milhões"
- "Queixa à UEFA contra adeptos do Benfica"
- "FC Porto. Rolo compressor dinamarquês está de volta. Froholdt vestiu fato de gala com o Rio Ave e estreou-se a marcar em 2026"
- "Youth League. Leõezinhos estão nos quartos, hoje jogam as águias. Autogolo do guarda-redes do Frankfurt após lance de Blopa valeu vitória na Alemanha"
- "Andebol. Portugueses brilham na Liga Europeia. FC Porto superou o Granollers e o Benfica, também fora de casa, bateu o Kristianstad"
- "Liga dos Campeões. 'Play-off'. Atl. Madrid 4-1 Club Brugge"
- "Leverkusen 0-0 Olympiakos"
- "Inter 1-2 Bodo/Glimt"
- "Newcastle 3-2 Qarabag"