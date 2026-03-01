Dois navios atingidos com mísseis no Estreito de Ormuz sem vítimas
Dois navios foram hoje atacados no Estreito de Ormuz, sem provocar vítimas, indicaram agências de segurança marítima, no segundo dia de ataques iranianos no Golfo em retaliação à ofensiva norte-americana e israelita contra o Irão.
Este estreito, próximo dos Emirados Árabes Unidos (EAU) e de Omã, é um ponto de passagem estratégico para o comércio mundial de petróleo, por onde transita cerca de um quarto do petróleo mundial e um quinto do gás natural liquefeito.
Segundo a agência britânica de segurança marítima UKMTO, um primeiro navio, ao largo da costa de Omã, foi atingido "por um projétil não identificado acima da linha de flutuação".
"Embora a casa das máquinas tenha sido inicialmente dada como estando em chamas, foi posteriormente indicado que o incêndio está sob controlo", informou.
Num incidente distinto, outro "navio foi atingido por um projétil não identificado, provocando um incêndio", que foi entretanto dominado, devendo prosseguir rapidamente a sua viagem", indicou também a UKMTO.
A empresa de segurança marítima Vanguard Tech indicou, por seu lado, que esta embarcação se encontrava "a cerca de 17 milhas náuticas (cerca de 31 quilómetros) a noroeste de Mina Saqr, nos Emirados Árabes Unidos".
No domingo, a televisão estatal iraniana anunciou que um petroleiro estava a "afundar-se" após ter sido atingido quando atravessava "ilegalmente" o Estreito de Ormuz, sem adiantar mais pormenores.
Imagens transmitidas pela televisão mostram uma espessa coluna de fumo negro a sair do petroleiro em chamas.
No sábado, os Guardiões da Revolução iranianos tinham indicado que esta via marítima estava "de facto" encerrada à navegação, por ser considerada perigosa devido aos ataques norte-americanos e israelitas.
A Força Naval da União Europeia tinha, por seu lado, afirmado que os Guardiões avisavam por mensagem de rádio os navios de que a passagem pelo Estreito de Ormuz "não era autorizada".
Responsáveis iranianos e alguns meios de comunicação tinham anteriormente ameaçado bloquear esta rota marítima em caso de conflito, antes da ofensiva israelita e norte-americana.
Entretanto, duas das maiores companhias marítimas do mundo, a Mediterranean Shipping Company (MSC) e a Maersk, suspenderam as operações no estreito de Ormuz.
Num comunicado publicado no respetivo portal, a MSC garante que, "como medida de precaução, suspendeu todas as reservas para o transporte global de cargas pela região do Médio Oriente até novo aviso".
A Maersk, por seu lado, também anunciou a suspensão de "todas as travessias de navios no Estreito de Ormuz até novo aviso" e alertou os clientes que "os serviços que fazem escala nos portos do Golfo Pérsico podem sofrer atrasos, desvios ou ajustes de horário".
Os principais operadores e companhias marítimas suspenderam as operações em Ormuz e as seguradoras suspenderam a sua cobertura na zona. As páginas de acompanhamento do tráfego marítimo revelam que o trânsito ficou paralisado em ambos os lados do estreito.
Israel e Estados Unidos lançaram no sábado um ataque militar contra o Irão, para "eliminar as ameaças iminentes do regime iraniano", e Teerão respondeu com mísseis e drones contra bases norte-americanas na região e alvos israelitas.
O Irão já confirmou a morte do 'ayatollah' Ali Khamenei, o líder supremo do país desde 1989.
Segundo a Cruz Vermelha iraniana, foram registados pelo menos 200 mortos e cerca de 750 feridos.