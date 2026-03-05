Azerbaijão atingido por drones iranianos ferindo duas pessoas

Um aeroporto no enclave de Nakhchivan, no Azerbaijão, foi hoje atingido por um ataque com um drone iraniano, ferindo duas pessoas, acusou o Governo de Baku.

Segundo o Ministério dos Negócios Estrangeiros de Baku, o Irão "realizou um ataque com drones" contra território do Azerbaijão adiantando que se registaram pelo menos dois feridos.

Os dois aparelhos aéreos não tripulados (drones) atravessaram a fronteira iraniana sendo que um caiu no aeroporto de Nakhchivan, noticiou inicialmente o portal de notícias local Report.

BREAKING:



Iranian suicide drones keep striking Nakhchivan Airport in Azerbaijan.



Iran is now attacking almost every country they can. The neighboring countries won’t put up with this craziness for too long. pic.twitter.com/RhUkOAQtee — Visegrád 24 (@visegrad24) March 5, 2026

O Irão tem fronteiras terrestres com sete países: Turcomenistão, Afeganistão e Paquistão (no leste e nordeste); Iraque e Turquia (oeste e noroeste); e com a Arménia e o Azerbaijão (norte).

Os Estados Unidos e Israel lançaram a 28 de fevereiro um ataque militar contra o Irão, tendo matado durante a ofensiva o ayatollah Ali Khamenei, líder supremo do país desde 1989.

BREAKING: Reports indicate that Iranian missiles have targeted Nakhchivan airport in Azerbaijan. pic.twitter.com/DwA63l6Lo9 — Mintel World (@mintelworld) March 5, 2026

O Conselho de Liderança Iraniano assumiu a direção o país.

O Irão encerrou o estreito de Ormuz e lançou ataques de retaliação contra alvos em Israel, bases norte-americanas e outras infraestruturas em países da região como Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Líbano, Jordânia, Omã, Iraque, Chipre e Turquia.

Desde o início do conflito, foram contabilizados mais de mil mortos, sobretudo, no Irão.