Azerbaijão atingido por drones iranianos ferindo duas pessoas

Um aeroporto no enclave de Nakhchivan, no Azerbaijão, foi hoje atingido por um ataque com um drone iraniano, ferindo duas pessoas, acusou o Governo de Baku.

Segundo o Ministério dos Negócios Estrangeiros de Baku, o Irão "realizou um ataque com drones" contra território do Azerbaijão adiantando que se registaram pelo menos dois feridos. 

Os dois aparelhos aéreos não tripulados (drones) atravessaram a fronteira iraniana sendo que um caiu no aeroporto de Nakhchivan, noticiou inicialmente o portal de notícias local Report.

O Irão tem fronteiras terrestres com sete países: Turcomenistão, Afeganistão e Paquistão (no leste e nordeste); Iraque e Turquia (oeste e noroeste); e com a Arménia e o Azerbaijão (norte).

Os Estados Unidos e Israel lançaram a 28 de fevereiro um ataque militar contra o Irão, tendo matado durante a ofensiva o ayatollah Ali Khamenei, líder supremo do país desde 1989.

O Conselho de Liderança Iraniano assumiu a direção o país.

O Irão encerrou o estreito de Ormuz e lançou ataques de retaliação contra alvos em Israel, bases norte-americanas e outras infraestruturas em países da região como Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Líbano, Jordânia, Omã, Iraque, Chipre e Turquia.

Desde o início do conflito, foram contabilizados mais de mil mortos, sobretudo, no Irão.

