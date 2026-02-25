Adepto detido por incitamento à violência em jogo de futebol em Braga

A GNR identificou um adepto de 17 anos do Clube Desportivo Celeirós, por atos de incitamento à violência no âmbito de um espetáculo desportivo, no concelho de Braga, anunciou hoje aquela força.

Segundo a GNR, os factos ocorreram no domingo, no final do jogo que opôs o Tadim ao Celeirós B, quando a força de segurança se encontrava a acompanhar a saída dos adeptos afetos ao clube visitante.

"Foi verificada a prática de atos de incitamento à violência por parte de um adepto da equipa visitante, tendo sido necessário garantir a separação física das fações rivais e assegurar a proteção imediata dos intervenientes no espetáculo, de forma a manter a ordem pública", acrescenta.

Perante os factos, a GNR procedeu à identificação do adepto, sendo elaborado o respetivo auto de contraordenação, a remeter à Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto (APCVD).

Atendendo à idade do interveniente, foi ainda efetuada a respetiva sinalização à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens.

Na sequência do policiamento ao espetáculo desportivo, a GNR lavrou ainda um auto de notícia por crime de injúria agravada, praticado por adeptos não identificados da equipa visitada contra elementos da equipa de arbitragem.

Foram ainda elaborados autos de contraordenação a cada uma das equipas intervenientes no espetáculo desportivo, por incumprimento do dever de correção, moderação e respeito relativamente a clubes, adeptos e demais intervenientes.

A equipa visitante foi também alvo de um auto de contraordenação por utilização/deflagração de um "pote de fumo".

Em causa o jogo que opôs o Futebol Clube Tadim e o Clube Desportivo de Celeirós B, a contar para a 1.ª divisão da Associação de Futebol de Braga.