Marítimo assinala 'Dia Mundial da Mulher' no jogo com o FC Porto B
No jogo de domingo, no Estádio do Marítimo os verde-rubros pretendem homenagear e valorizar o que designou por “Mulher Endiabrada, peça fundamental no apoio à nossa família”.
Para assinalar o Dia Mundial da Mulher, que se comemora no próximo domingo, 8 de Março, o Marítimo oferece um bilhete a todas as sócias maritimistas para o jogo da 25ª jornada da II Liga, que se disputa nesse mesmo dia pelas 15h30, frente ao FC Porto B.
Num gesto simbólico, a colectividade verde-rubra pretende homenagear e valorizar o que designou por “Mulher Endiabrada, peça fundamental no apoio à nossa família”.
O Marítimo informa ainda que os bilhetes para este jogo com o FC Porto B já se encontram à venda e estão disponíveis nas lojas oficiais do clube, localizadas no Almirante Reis e no estádio do clube, e, ainda, em online. Os sócios com lugar anual têm, como sempre, acesso gratuito ao estádio.