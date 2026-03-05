Acidente grave na Meia Légua condiciona o trânsito

Um acidente grave na Meia Légua, Serra de Água, no sentido Ribeira Brava - São Vicente, ocorrido há instantes, está a condicionar fortemente o trânsito naquela zona.

De acordo com o que DIÁRIO apurou, os Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e da Ponta do Sol, juntamente com a equipa da EMIR, encontram-se no local a prestar socorro.

A aplicação Infovias dá conta que o trânsito já apresenta condicionamentos numa extensão de cerca de 0,6 km, entre a rotunda da Serra de Água e o túnel da Encumeada Sul.

De momento, as informações sobre o acidente são escassas, não sendo conhecidos detalhes sobre o número de veículos ou eventuais feridos. A PSP está no local a coordenar a circulação e a segurança da via e a estrada encontra-se encerrada.