Queda de árvores condiciona circulação em Santa Cruz

Duas quedas de árvores provocaram obstruções parciais no Caminho do Ribeirinho e no Caminho Velho dos Barreiros, em Santa Cruz.

Os incidentes não causaram feridos, tendo resultado apenas na interrupção parcial da circulação automóvel e pedonal nas duas vias.

Para cada uma das ocorrências foram mobilizados dois operacionais e uma viatura dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, para proceder ao corte e remoção das árvores da faixa de rodagem, garantindo a reposição das condições de segurança.