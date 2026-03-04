Acidente com quatro viaturas condiciona trânsito

Um acidente com quatro viaturas ocorreu, há instantes, na Ponte dos Reis Magos, no sentido Ribeira Brava–Machico, sublanço Cancela–Caniço, ao quilómetro 26.3 da Via Litoral, provocando fortes constrangimentos na circulação rodoviária.

Foto Via Litoral

De acordo com a aplicação Infovias, o trânsito encontra-se bastante condicionado, com uma fila que já atinge cerca de 1,5 quilómetros naquele troço.

Apesar do aparato, as corporações de bombeiros das imediações foram contactadas pelo DIÁRIO, não existindo, para já, qualquer alerta registado relacionado com a ocorrência.

A Via Litoral e a Polícia de Segurança Pública (PSP) estão presentes. Até ao momento, não são conhecidos feridos nem as causas do acidente.