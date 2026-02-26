Queda de árvore condiciona trânsito na Camacha

Uma queda de árvore sobre a estrada regional que liga a Camacha a Santo António da Serra (ER102) terá causado transtornos a quem circulava na via, esta tarde, cerca das 14 horas.

O alerta terá soado no quartel dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, que terão encaminhado a situação para a brigada da Direcção Regional de Estradas, entidade responsável pela remoção da árvore e pela reposição das condições de circulação.