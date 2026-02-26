Queda de árvore condiciona estrada em Machico
Um veículo e dois operacionais dos Bombeiros de Machico no local
Os Bombeiros Municipais de Machico foram alertados cerca das 13 horas desta quinta-feira, para a queda de uma árvore na estrada regional ER239, entre Água de Pena e o Campo de Golfe do Santo da Serra.
No local estão um veículo e dois operacionais a proceder às tarefas de remoção e segurança da via.
