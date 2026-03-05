Mais de 6.400 pessoas pernoitam no Funchal a bordo de dois navios

O porto do Funchal está a receber, esta quinta-feira, dois navios de cruzeiro, que vão pernoitar na Região. No total, entre passageiros e tripulantes, transportam mais de 6.400 pessoas.

O primeiro a chegar foi o 'Mein Schiff 7', por volta das 00h15, vindo de Santa Cruz de La Palma, com 2.910 passageiros e 1.041 tripulantes. A partida está prevista apenas para as 14 horas de sexta-feira, rumo a Santa Cruz de Tenerife. Está a realizar um cruzeiro de duas semanas no itinerário Cruise Atlantic Islands (CAI), com uma passagem por Agadir (Marrocos). O cruzeiro começou a 23 de Fevereiro, em Gran Canaria, e termina nesse mesmo porto a 9 de Março. Pelo meio, visita as ilhas de Lanzarote, La Gomera, Tenerife, La Palma, Fuerventura e Madeira.

Já o 'Marella Explorer 2' chegou às 8 horas de Santa Cruz de La Palma e parte sexta-feira, pelas 5h30, para Fuerteventura. Está também a navegar na rota CAI, com 2.513 pessoas (1.756 passageiros e 757 tripulantes), com escalas em Gran Canaria, Tenerife, La Palma, Funchal, Fuerteventura e Lanzarote.

Segundo a APRAM, para sexta-feira estão previstas as escalas do 'Wind Star' e do 'Viking Mars'.