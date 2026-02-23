 DNOTICIAS.PT
Porto do Funchal recebe hoje perto de 12 mil pessoas

Foto DR/APRAM
Cerca de 11.755 pessoas, 9.061 das quais passageiros, vão passar ao longo do dia na Gare Marítima da Madeira, numa segunda-feira igual a outras que "têm sido tradicionalmente os dias mais movimentados no Porto do Funchal durante esta temporada de cruzeiros".

Assim, informa a APRAM, este dia de hoje não foge à regra, a começar com o navio de cruzeiros 'AIDAcosma', que "iniciou as manobras de entrada no Porto do Funchal pelas 6h00, trazendo 5.881 passageiros e 1.435 tripulantes a bordo. O navio, agenciado pela Blatas, está a navegar na rota da Cruise Atlantic Islands (CAI). Chegou de Las Palmas de Gran Canaria, e segue viagem ao final do dia, pelas 22h30, para Tenerife, onde na quarta-feira termina este cruzeiro de sete dias por Canárias e Madeira".

Uma hora depois, "entrou no Porto do Funchal o 'Azura', com 4.193 pessoas a bordo: 3.040 passageiros e 1.153 tripulantes. É também uma escala da Blatas, com o navio a permanecer na cidade até às 22h00". E acrescenta: "Está a realizar uma viagem de duas semanas no itinerário CAI, que começou a 13 de fevereiro em Tenerife e termina nesse mesmo porto, na próxima sexta-feira. Fez escalas no Funchal, Fuerteventura, La Palma, Gran Canaria e Lanzarote."

De acordo com a Administração dos Portos da Madeira, "ambos os navios encontraram o 'Wind Star' já no porto. O navio, vocacionado para um público premium, está a navegar na rota CAI. Chegou domingo com 140 passageiros e 106 tripulantes, de La Gomera, e parte durante a tarde, pelas 17h00, para Lanzarote. É também uma escala da Blatas", conclui.

