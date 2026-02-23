Porto do Funchal recebe hoje perto de 12 mil pessoas
Cerca de 11.755 pessoas, 9.061 das quais passageiros, vão passar ao longo do dia na Gare Marítima da Madeira, numa segunda-feira igual a outras que "têm sido tradicionalmente os dias mais movimentados no Porto do Funchal durante esta temporada de cruzeiros".
Assim, informa a APRAM, este dia de hoje não foge à regra, a começar com o navio de cruzeiros 'AIDAcosma', que "iniciou as manobras de entrada no Porto do Funchal pelas 6h00, trazendo 5.881 passageiros e 1.435 tripulantes a bordo. O navio, agenciado pela Blatas, está a navegar na rota da Cruise Atlantic Islands (CAI). Chegou de Las Palmas de Gran Canaria, e segue viagem ao final do dia, pelas 22h30, para Tenerife, onde na quarta-feira termina este cruzeiro de sete dias por Canárias e Madeira".
Uma hora depois, "entrou no Porto do Funchal o 'Azura', com 4.193 pessoas a bordo: 3.040 passageiros e 1.153 tripulantes. É também uma escala da Blatas, com o navio a permanecer na cidade até às 22h00". E acrescenta: "Está a realizar uma viagem de duas semanas no itinerário CAI, que começou a 13 de fevereiro em Tenerife e termina nesse mesmo porto, na próxima sexta-feira. Fez escalas no Funchal, Fuerteventura, La Palma, Gran Canaria e Lanzarote."
De acordo com a Administração dos Portos da Madeira, "ambos os navios encontraram o 'Wind Star' já no porto. O navio, vocacionado para um público premium, está a navegar na rota CAI. Chegou domingo com 140 passageiros e 106 tripulantes, de La Gomera, e parte durante a tarde, pelas 17h00, para Lanzarote. É também uma escala da Blatas", conclui.