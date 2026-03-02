Mais de 11 mil pessoas chegaram ao Funchal a bordo de dois navios
O porto do Funchal está a receber, esta segunda-feira, dois navios de cruzeiro, que trouxeram à Madeira mais de 11 mil pessoas, entre passageiros e tripulantes.
Foi durante a madrugada, por volta das 3 horas, que o 'AIDAcosma' entrou no porto do Funchal, vindo de Las Palmas de Gran Canaria, com 5.837 passageiros e 1.432 tripulantes, que seguem pelas 22h30 rumo a Tenerife. Está a realizar cruzeiros de sete dias pelas Cruise Atlantic Islands, visitando as ilhas de Tenerife, Fuerventura, Lanzarote, Madeira e Gran Canaria.
Já o 'Azura' atracou cerca das 7 horas, com 2.972 passageiros e 1.160 tripulantes, provenientes de Santa Cruz de Tenerife e que seguem viagem às 22 horas para Puerto del Rosario, Fuerteventura. É também uma escala da Blatas, de um navio que está posicionada no itinerário CAI, onde tem vindo a realizar viagens de duas semanas por Canárias e Madeira.
No Funchal, desde sexta-feira, continua o veleiro escola norueguês 'Christian Radich'. É agenciado pela Transinsular e está a navegar com 69 pessoas a bordo, de Málaga para Lisboa.