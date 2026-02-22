Navio 'Wind Star' pernoita no Funchal

Mais de três mil pessoas chegaram ao Funchal, hoje, a bordo de dois navios de cruzeiro. No caso do 'Wind Star', vai pernoitar no porto funchalense, zarpando apenas na segunda-feira.

O 'Costa Fortuna' chegou por volta das 6 horas, vindo de Las Palmas de Gran Canaria com 2.928 passageiros e 927 tripulantes. A partida está marcada para as 17 horas rumo a Santa Cruz de Tenerife.

O 'Wind Star' transporta 140 passageiros e 106 tripulantes, que chegaram ao Funchal por volta das 8 horas, vindos de La Gomera. A partida só acontece pelas 17 horas de segunda-feira, neste que é um cruzeiro de 10 dias na rota CAI. Começou a 18 de Fevereiro em Tenerife, e já visitou L Palma e La Gomera. Do funchal, segue para Lanzarote, e depois Gran Canaria antes de terminar o cruzeiro a 28 de Fevereiro, em Tenerife.

Na segunda-feira, vai ter a companhia do 'AIDAcosma' e do 'Azura', que vão movimentar ao longo dia perto de 11 mil pessoas.

