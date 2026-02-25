Madeira quer ampliar porto do Funchal e atrair navios de maior porte

O Governo Regional da Madeira insiste em prolongar o cais principal da baía do Funchal e avançar com um novo modelo de gestão do porto, com concessão de alguns serviços. O anúncio foi feito pelo secretário regional da Economia, José Manuel Rodrigues, na cerimónia de abertura da Cruise Lines International Association (CLIA) European Summit 2026, que decorre esta semana no Funchal.

Perante mais de 400 profissionais do sector, o governante afirmou, citado em nota enviada à imprensa, que o Executivo madeirense mantém a "ambição de prolongar o cais principal da baía do Funchal, de forma a acomodar navios de maior porte e mais itinerários, e de concessionar alguns serviços dos portos da Região, seguindo a estratégia já aplicada à Marina do Funchal e à Marina do Porto Santo".

O anúncio surge num momento de crescimento expressivo do turismo de cruzeiros na ilha. Em 2025, a Madeira registou "o melhor desempenho de sempre", com mais de um milhão de passageiros a desembarcar em 331 escalas — um aumento de 2,42% face a 2024 e de quase 19,5% face a 2023. O impacto económico é estimado em cerca de 63 milhões de euros, segundo um estudo da ACIF - Associação Comercial e Industrial do Funchal.

Entre os dados destacados por José Manuel Rodrigues sobressai o crescimento das estadias: "O número de pernoitas aumentou 17% em relação a 2024, atingindo 122 noites, com destaque para os passageiros que permaneceram no Funchal, número que subiu 30,8%, para 172.396 passageiros." Os cruzeiros com início ou fim no Funchal (turnarounds) chegaram a 31, "um crescimento de quase 41%, consolidando o Funchal como um porto estratégico não apenas de escalas, mas também de início e fim de itinerários".

A tendência positiva manteve-se no arranque de 2026. Em Janeiro registaram-se 41 escalas e 113.210 passageiros, "o que representa um crescimento de 26,27% face a Janeiro de 2025", com 39.143 tripulantes a passar pela Região, "traduzindo um aumento de 13,89% em relação ao ano anterior".

O evento, organizado em parceria com a Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira (APRAM), reúne no Funchal executivos das maiores companhias de cruzeiros, decisores políticos europeus e nacionais e entidades ligadas ao turismo e à economia do mar. Na agenda estão temas como o crescimento sustentável, a conectividade e o papel do sector no quadro da política europeia de transportes, turismo e clima. A nível nacional, os dados apresentados no fórum indicam que o turismo de cruzeiros gerou em 2024 um impacto económico de 940 milhões de euros em Portugal, assegurou 9.800 postos de trabalho e pagou mais de 225 milhões de euros em salários.