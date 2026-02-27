Capitania actualiza aviso de vento forte até amanhã

Apesar de já não estar sob aviso amarelo para o vento, a Capitania do Porto do Funchal volta a actualizar o aviso de vento forte para o Arquipélago da Madeira, informando assim ser após ter recebido do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, a situação geral do estado do tempo (vento e mar) para a orla marítima. O prolongamento deste aviso passa das 18h00 de hoje para as 06h00 de amanhã, 28 de fevereiro.

Diz a Capitania que o vento soprará de Nor/Nordeste, muito fresco a forte (40-61km/h), diminuindo para fresco a muito fresco (31-50km/h) a partir da tarde, sendo por vezes forte (51-61km/h) durante a tarde e no final do período. A visibilidade será boa a moderada e a ondulação na costa Norte será de Noroeste com 2 a 3 metros e na costa Sul será de Sudoeste com 1 a 1,5 metros.

Assim, a autoridade marítima recomenda "a toda a comunidade marítima e à população em geral para os cuidados a ter, tanto na preparação de uma ida para o mar, como quando estão no mar ou em zonas costeiras".

As recomendações devem ser tidos em conta:

Reforçar a amarração e manter uma vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas;

Evitar passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima, de que são exemplo os molhes de proteção dos portos, arribas ou praias, evitando ser surpreendido por uma onda;