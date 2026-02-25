Capitania actualiza até amanhã o aviso de agitação marítima

Com a previsão para o regresso do estado invernoso à Madeira, nomeadamente com muito vento, chuva (até possibilidade de queda de neve) e estado do mar alteroso, tal como noticiámos antecipadamente, a Capitania do Porto do Funchal também reforça o aviso de agitação marítima forte para o arquipélago, desta feita alargando das 18h00 de hoje até às 06h00 de amanhã, quinta-feira, 26 de Fevereiro.

Pode cair neve nos picos mais altos da Madeira O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê que, na Madeira, esta seja uma quarta-feira com períodos de céu muito nublado, com aguaceiros, sendo mais frequentes na vertente norte e terras altas da ilha da Madeira e também com a possibilidade de queda de neve nos pontos mais altos da ilha da Madeira.

Assim, perante estas previsões do IPMA, que colocou a costa norte da Madeira e ilha do Porto Santo em aviso amarelo para o mar agitado até amanhã, precisamente até às 06h00, a Capitania reforça as recomendações "a toda a comunidade marítima e à população em geral para os cuidados a ter, tanto na preparação de uma ida para o mar, como quando estão no mar ou em zonas costeiras".

As recomendações são as habituais nestas condições

Reforçar a amarração e manter uma vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas;

Evitar passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima, de que são exemplo os molhes de proteção dos portos, arribas ou praias, evitando ser surpreendido por uma onda;