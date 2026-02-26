Capitania prolonga avisos para vento e mar até amanhã

A Capitania do Porto do Funchal redobrou os avisos para o vento forte e agitação marítima para o Arquipélago da Madeira já para além dos avisos amarelo emitidos pelo IPMA, nomeadamente para o mar que terminou às 03h00 de hoje e o vento que vigora entre as 9h00 e as 18h00 de hoje.

Aviso amarelo para vento na Madeira Depois de passado o aviso amarelo de agitação marítima

A verdade é que a autoridade marítima emitiu uma actualização para os dois estados do tempo até às 06h00 de amanhã, 27 de Fevereiro. Assim, perante as condições de vento, visibilidade e ondulação na orla marítima, a Capitania reforça as recomendações "a toda a comunidade marítima e à população em geral para os cuidados a ter, tanto na preparação de uma ida para o mar, como quando estão no mar ou em zonas costeiras".

Estas são as recomendações habituais:

Reforçar a amarração e manter uma vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas;

Evitar passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima, de que são exemplo os molhes de proteção dos portos, arribas ou praias, evitando ser surpreendido por uma onda;