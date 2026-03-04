PTP denuncia "teatro à moda da Coreia do Norte" na visita dos deputados da República ao Porto Santo

O PTP considera que "a recente visita dos 23 deputados da Assembleia da República à Região Autónoma da Madeira não passou de uma operação de cosmética política promovida pelo Governo Regional e que teve como guias turísticos os deputados do PSD Madeira".

"Tudo cuidadosamente montado para exibir uma realidade parcial e politicamente conveniente", diz em nota à imprensa.

E prossegue: "O roteiro foi milimetricamente escolhido: baterias da EEM, campo de golfe no Porto Santo e dessalinizadora — tudo devidamente enquadrado no discurso 'verde' da sustentabilidade. Uma visita encenada, onde só se mostra o que interessa. O que falhou, o que correu mal e o que custou milhões aos contribuintes ficou, naturalmente, fora do enquadramento".



Para Raquel Coelho, "este teatro faz lembrar as visitas guiadas dos regimes fechados como o da Coreia do Norte, onde as comitivas estrangeiras contactam apenas com a realidade oficial'".

O PTP estranha, por exemplo, que a fábrica de algas no Porto Santo," um investimento milionário sem retorno visível para a população, não tenha merecido visita. E que não tenha sido motivo de questionamento por parte da Comissão de ambiente e energia da AR".