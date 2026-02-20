PTP exige renúncia imediata dos deputados do PSD eleitos pela Madeira

O Partido Trabalhista Português exige a renúncia imediata dos deputados do PSD eleitos pela Madeira.

"O silêncio no debate sobre mobilidade revelou uma falha grave na defesa dos interesses dos madeirenses", justifica em nota à imprensa.

O PTP entende que "estes deputados não têm condições políticas nem morais para continuar em funções ao permitirem que o exercício do seu mandato fosse condicionado por Lisboa".

O PTP acusa ainda "o PSD/Madeira de concertar o silêncio entre os órgãos regionais e nacionais do partido; caso contrário, os deputados teriam denunciado qualquer tentativa de silenciamento e se inscrito para falar durante o debate parlamentar".