PTP condena "cobardia" dos deputados do PSD Madeira na Assembleia da República

O Partido Trabalhista Português criticou esta quinta-feira, 19 de Fevereiro, a postura dos três deputados do PSD eleitos pelo círculo eleitoral da Madeira à Assembleia da República, durante o debate sobre o subsídio de mobilidade, que teve lugar ontem.

Em nota emitida, o PTP considera “inaceitável” o silêncio mantido perante declarações que, no seu entender, "ofenderam a Madeira".

Segundo o partido, mais grave do que as afirmações proferidas por Hugo Soares foi a ausência de intervenção dos deputados social-democratas madeirenses no momento do debate. “Nenhum madeirense que se preze conseguia ficar calado perante o que foi dito por Hugo Soares”, aponta Raquel Coelho, que diz que não consegue conceber "a cobardia demonstrada pelos deputados da Madeira do PSD".

O PTP considera que “ninguém pode impedir os deputados de intervir", afirmando que se os mesmo "optaram por permanecer em silêncio, foi uma escolha deliberada aconselhada pela direcção regional do partido".

Raquel Coelho aponta que a postura do deputado Pedro Coelho "agravou a situação", ao defender publicamente Hugo Soares quando questionado pelos jornalistas, afirmando que “não houve qualquer atitude antidemocrática por não terem falado”. Para o PTP, o deputado demonstrou "não ter coragem necessária" para defender a Madeira na República.