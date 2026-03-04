As furnas da serra em foco na Galeria Anjos Teixeira

No próximo dia 19 de Março, pelas 19 horas, a Galeria Anjos Teixeira, promove no Funchal, uma nova iniciativa que se integra na evocação dos 50 anos da Autonomia, 'História com estórias', desta feita num encontro que contará com a participação de Manuel Neto, numa abordagem intitulada 'As Furnas da Serra'.

"À conversa com …" é um evento que ocorrerá a cada mês, ao longo deste ano de 2026, quando perfazem os 50 anos da aprovação da Constituição da República Portuguesa e os 50 anos da institucionalização da Autonomia política e administrativa das Regiões Autónomas em Portugal.

Nesta iniciativa em que participará Manuel Neto o motivo do diálogo é a consideração das gentes que viveram ao longo da história nas margens extremas das ultraperiferias sociais nas ilhas a que pertencemos. Também daqueles lugares ultraperiféricos se fez a história do povo das ilhas.

Embora seja suposto realizar neste encontro na Galeria Anjos Teixeira uma abordagem às estórias das "furnas da serra" do Jardim da Serra, haverá espaço para um enquadramento mais amplo quanto a uma realidade que atravessa o território da Região Autónoma da Madeira.

