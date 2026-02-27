'Anil da Terra' de Merícia Dantas para conhecer na galeria Impulso

A artista Merícia Dantas inaugura, esta tarde, pelas 18h30, a exposição 'Anil da Terra', na galeria IMPULSO, da Câmara Municipal do Funchal. O certame é o resultado de uma residência artística integrada no Projeto IMPULSO e propõe uma abordagem contemporânea à etapa preparatória do Bordado Madeira. A exposição estará patente até dia 27 de Maio.



"A partir do diálogo entre o património imaterial e o património natural da Região, o projecto encontra inspiração na flora endémica da Madeira, dando origem a um conjunto de obras que se organizam como um herbário visual", explica uma nota enviada à imprensa.

O projecto foi o vencedor da Chamada para Projectos Artísticos – Exposição Artística na Galeria IMPULSO, promovida pela Câmara Municipal do Funchal, tendo sido distinguido pela sua qualidade artística, coerência conceptual e forte ligação à identidade cultural e natural da Região. Para além do apoio financeiro, a iniciativa contempla a realização da residência artística e desta exposição individual.

"Durante o período expositivo, o público é convidado a acompanhar o processo criativo da artista e a reflectir sobre a valorização do património, da tradição e da criação contemporânea. O encerramento da exposição contará ainda com uma actividade participativa, envolvendo a comunidade nos gestos de desenho, picotagem e estampagem", termina.

