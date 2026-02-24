Exposição 'Entre a flor e a pele' para ver na Galeria de Arte Francisco Franco

A Galeria de Arte Francisco Franco da Escola Secundária Francisco Franco acolhe a partir desta quinta-feira, 26 de Fevereiro, a exposição 'Entre a flor e a pele', da autoria de Miguel Sobral, com curadoria de Pedro Berenguer.

A mostra reúne um conjunto de obras onde o desenho se afirma como núcleo central da sua prática artística. Predominantemente constituída por desenhos, a exposição evidencia uma abordagem que oscila entre o rigor do traço e a expansão pictórica da mancha, aproximando o desenho, por vezes, de uma dimensão assumidamente pictural. Mesmo nas pinturas — em menor número — o desenho permanece estrutural, visível e determinante, afirmando-se como fundamento da construção da forma e da presença das figuras e elementos representados.

A exposição propõe uma reflexão sobre o desenho enquanto linguagem autónoma e espaço de experimentação sensível. As obras revelam um contínuo entre desenhar e pintar, onde a linha, a matéria e o gesto constroem imagens que habitam um território intermédio entre o visível e o pressentido. Neste conjunto, o desenho afirma-se não apenas como meio, mas como lugar de pensamento e de revelação, onde a forma emerge entre a precisão e a dissolução entre a flor e a pele.

'Entre a flor e a pele' estará patente na Galeria de Arte Francisco Franco até 13 de Maio.