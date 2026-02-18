Conversa sobre a Revolta do Curral das Freiras de 1924 na Galeria Anjos Teixeira

A Galeria Anjos Teixeira, no Funchal, promove pelas 19 horas desta quinta-feira, 19 de Fevereiro, uma conversa subordinada ao tema 'A Revolta do Povo do Curral das Freiras (1924)'.

A iniciativa terá lugar nas instalações situadas na Rua João de Deus, n.º 12 e contará com a participação do padre João Gonçalves, que abordará o episódio da história "ainda pouco conhecido na Região".

A sessão integra um conjunto de iniciativas mensais programadas para 2026, no âmbito das comemorações dos 50 anos da Autonomia da Região Autónoma da Madeira.

O padre João Gonçalves pertence à Diocese do Funchal, integra a equipa formadora do Seminário do Funchal e exerce funções como pároco do Curral das Freiras, sendo também assistente da Pastoral Juvenil.

A organização indica que estas iniciativas pretendem contribuir para a divulgação de acontecimentos e narrativas que marcaram a história e identidade da população madeirense.