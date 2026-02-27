Selecção portuguesa de futebol veio à Madeira há 25 anos

Foi há 25 anos que a selecção portuguesa de futebol aterrou na Madeira, onde iria disputar um jogo frente à selecção de Andorra. O DIÁRIO dedicou várias páginas à cobertura deste evento.

A selecção, que era orientada por António Oliveira, iria disputar uma partida referente à fase de qualificação para o Mundial de 2002. Curiosamente, o seleccionador nacional já tinha sido jogador e treinador do Marítimo. Já a equipa das Quinas contava com jogadores como Luís Figo, Rui Costa, Fernando Couto, João Pinto e Sérgio Conceição.

A comitiva ficaria instalado no hotel Cliff Bay, que realizou algumas mudanças na sala de jantar por forma a melhor acomodar a selecção. Logo após a chegada à Região, ao início da tarde de 27 de Fevereiro, seria recebida na Quinta Vigia por Alberto João Jardim.

O sexto piso da unidade hoteleira estaria exclusivamente dedicado à selecção e houve até reforço de segurança para garantir que tudo corria dentro do previsto. Nesse sentido, era feito um pedido para que não houvesse aglomerados junto ao hotel, nem que se tentasse perturbar o descanso dos craques.

No final, Portugal venceria por 3-0 com golos de Luís Figo e Pauleta . Antes do início do jogo houve tempo para uma homenagem a Luís Figo.