Instituto de Emprego da Madeira assinala 25 anos com exposição fotográfica

A secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, inaugura esta segunda-feira, dia 2 de Março, às 15 horas, a exposição fotográfica “IEM – 25 anos de história”, nas instalações do Instituto, na Rua da Boa Viagem, n.º 36, Funchal. A mostra destaca os principais marcos do IEM desde a sua criação.

A iniciativa integra o programa oficial das comemorações do 25.º aniversário do IEM e procura mostrar a evolução dos serviços prestados, os programas de formação e emprego e o trabalho desenvolvido em prol do empreendedorismo na Região Autónoma da Madeira.

Segundo a organização, a exposição pretende também "valorizar a memória institucional e aproximar o Instituto da comunidade, dando a conhecer o percurso e o contributo do IEM para o desenvolvimento social e económico regional".

O público em geral poderá visitar a mostra durante o período da sua realização.

Ao longo do ano, o IEM vai promover outras actividades dirigidas a jovens, empresas, parceiros institucionais e à população em geral, sublinhando a relevância desta data para a área do emprego e para a história da Região Autónoma da Madeira.