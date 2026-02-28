Trabalhador ferido após acidente com reboque na Cova do Til

Os Sapadores Bombeiros do Funchal prestaram auxílio, esta tarde, a um trabalhador de 27 anos que ficou ferido na sequência de um acidente ocorrido no Caminho da Cova do Til, na freguesia de São Martinho.

O alerta foi registado pelas 14h27, dando conta de um acidente envolvendo um reboque. Segundo informações recolhidas, o homem encontrava-se a trabalhar com o equipamento quando um dos pneus passou por cima de uma das suas pernas, provocando ferimentos e suspeita de fractura no membro inferior.

A vítima foi assistida no local pelos Sapadores do Funchal, que procederam à sua imobilização, através de uma equipa constituída por uma ambulância e três operacionais.

Após os primeiros socorros e estabilização, o ferido foi transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde ficou sob observação médica.

Ainda desconhecidas as circunstâncias em que se verificou o incidente.