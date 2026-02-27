APAVT reforça papel estratégico das agências de viagens na BTL

A Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT) marca presença na BTL – Bolsa de Turismo de Lisboa 2026, reafirmando o seu papel activo na dinamização do sector turístico nacional e no reforço das relações internacionais estratégicas.

“A BTL continua a afirmar-se como o principal ponto de encontro do turismo em Portugal, reunindo profissionais, destinos e parceiros num espaço essencial para fortalecer relações e antecipar os desafios do sector. Para a APAVT, esta é sempre uma oportunidade privilegiada para valorizar o papel das agências de viagens e reforçar a sua importância numa indústria turística cada vez mais exigente e global”, enalteceu Pedro Costa Ferreira, Presidente da APAVT.

Como já demos conta na edição de ontem do DIÁRIO, a participação da APAVT na edição deste ano da BTL ficou marcada pelo anúncio, no 1.º dia da feira, que a Madeira será o 'Destino Preferido Nacional 2026' da APAVT.

No âmbito da feira, a APAVT promoveu no 2.º dia da BTL, um encontro exclusivo no stand do Turismo de Macau, marcado pelo lançamento oficial, do projecto E-Learning 2026, uma iniciativa estratégica de capacitação dirigida aos profissionais do turismo.

A principal novidade desta edição é a internacionalização da Academia Macau. Em parceria com a ECTAA – European Travel Agents' and Tour Operators' Associations, o programa passa a estar disponível em inglês e alemão, alargando o seu alcance aos mercados britânico, alemão, finlandês e holandês.

As novas versões do projecto serão apresentadas internacionalmente no stand de Macau na ITB Berlin, considerada a maior feira de turismo do mundo, que decorre de 3 a 5 de Março 2026.

Este programa pretende reforçar o conhecimento especializado sobre o destino e apoiar os agentes de viagens na actualização contínua das suas competências, contribuindo para uma oferta turística mais qualificada e competitiva.

“A internacionalização da Academia Macau é um passo lógico num sector cada vez mais interdependente e colaborativo. Macau regista um interesse crescente por parte de vários mercados europeus, e disponibilizar esta plataforma em novos idiomas é uma aposta estratégica na capacitação dos agentes de viagens para aconselhar os turistas europeus sobre este destino”, destacou Pedro Costa Ferreira, Presidente da APAVT.