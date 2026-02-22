Benfica obrigado a fazer história, Inter e Juventus tentam recuperação

O Benfica está obrigado a fazer história frente ao Real Madrid, na quarta-feira, enquanto Inter Milão e Juventus tentam recuperações 'épicas', na segunda mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol.

Depois da derrota por 1-0 no Estádio da Luz, em Lisboa, no primeiro duelo, o Benfica terá que vencer no Santiago Bernabeu, nem que seja pela margem mínima, para igualar a eliminatória e depois poder levar a decisão tanto para prolongamento ou até para o desempate por grandes penalidades.

Esta será apenas segunda visita dos 'encarnados' ao mítico estádio do Real Madrid, a primeira desde 1964/65, quando acabaram derrotados por 2-1, nos quartos de final da Taça dos Clubes Campeões Europeus.

Expulso na primeira mão, o técnico José Mourinho poderá falhar a visita ao emblema de Madrid, que comandou entre 2010 e 2013, numa partida que ganhou uma dimensão ainda maior devido aos incidentes da primeira mão, em que o argentino Prestianni foi acusado de ofensas racistas ao brasileiro Vinicius Júnior.

Por essa razão, numa situação que levou à intervenção da UEFA e que foi abordada intensamente de forma global, o Real Madrid-Benfica, além de ter a importância de estar em causa um lugar nos oitavos de final da 'Champions', promete ter todas as atenções do planeta futebolístico.

Em maus lençóis aparece o Inter Milão, finalista vencido da última edição, que recebe o Bodo/Glimt, pela primeira vez a disputar a 'Champions', depois de uma impensável derrota por 3-1 na Noruega.

Em San Siro, no intervalo entre os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de inverno Milão-Cortina, o Inter tem de 'aquecer' bem o ambiente para desfazer uma desvantagem de dois golos e fugir a uma eliminação surpreendente, num duelo em que poderá sair o adversário do Sporting nos 'oitavos'.

Mais difícil parece a tarefa da Juventus, de Francisco Conceição, que recebe o Galatasaray em Turim depois um pesado desaire por 5-2 em Istambul, numa segunda mão do play-off que pode ser de pesadelo para o futebol italiano.

Além de Inter e Juventus, a Atalanta também chega a esta fase em desvantagem na eliminatória, depois do desaire por 2-0 na Alemanha com o Borussia Dortmund, de Fábio Silva.

Ou seja, já depois do Nápoles ter caído com estrondo na fase de liga, o futuro do futebol italiano na Liga dos Campeões tem uma semana decisiva no norte do país, em Milão, Turim e Bérgamo.

O Paris Saint-Germain, atual detentor do título, ainda apanhou um susto na primeira mão no Mónaco, mas reverteu um 2-0 para 2-3 e parece ter tudo para confirmar a passagem aos 'oitavos' na capital francesa, apesar de alguns problemas que tem vivido após declarações polémicas do avançado Ousmane Dembélé, em que criticou a atitude dos colegas de equipa, em que se incluem os portugueses Nuno Mendes, Vitinha, João Neves e Gonçalo Ramos.

Em Madrid, o Atlético é favorito a ultrapassar o Club Brugge, apesar do 3-3 no primeiro encontro na Bélgica, enquanto o Newcastle parece ter tudo resolvido com o Qarabag depois do 6-1 no Azerbaijão.

Difícil parece a continuidade do Olympiacos, que conta com os portugueses Gelson Martins, Podence, Costinha, Chiquinho e Diogo Nascimento, que vai à Alemanha defrontar o Bayer Leverkusen depois de um desaire por 2-0 na Grécia.