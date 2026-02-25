Stand da Madeira na BTL proporciona viagem sensorial

A Madeira volta a marcar vistosa presença na BTL – Better Tourism Lisbon Travel Market com um stand onde “a Região é, e continua a ser, tudo o que apetece”.

O espaço oficial foi concebido como uma viagem sensorial progressiva, onde cada passo do visitante revela uma nova camada da ilha, da primeira impressão visual ao envolvimento emocional e, por fim, à criação de uma ligação duradoura.

Há de novo painéis suspensos, pavimento espelhado e paredes de formas orgânicas, além das plantas naturais, que remetem para a orografia da ilha e criam a sensação de entrar na própria paisagem, mas também um túnel de vento e uma experiência 360º do Porto Santo, com projecções que transformam a curiosidade numa sensação real de estar na ilha.

Além da hospitalidade, representada pela equipa disponível para esclarecer todas as dúvidas acerca do destino, convidando todos a explorar o stand, destaque para o balcão de gastronomia, onde serão apresentados e servidos pratos da cozinha madeirense, tradicional e contemporânea, reforçando a experiência através do sabor e do contacto com a cultura local. Na ementa das degustações que provocam enchente no stand há sopas de couve e de trigo, caldo da romaria, canja de galinha, tártaro de atum, filete de espada, crocante de espetada, milho cozido, dentinho de gaiado seco, lapas marinada, malassadas, frutas, gelados artesanais e chocolates. Os momentos de gastronomia estão a cargo do chef residente Diogo Viveiros e contam também com o contributo de vários chefs convidados, entre os quais Gonçalo Bita Bota, Júlio Pereira e César Vieira.

Os workshops de artesanato, de poncha, gin e rum, de bolo do caco, de arranjos florais, entre outros; os encontros com os embaixadores do destino Cláudia Vieira e Lourenço Ortigão; as actuações de Tiago Sena e de Elisa; o desfile de moda da Call Me Valentina e várias performances artísticas relacionadas com o calendário anual de animação turística também fazem parte do vasto programa de animação do stand. O objectivo é, uma vez mais, mostrar um pouco do muito que o destino tem para o oferecer.