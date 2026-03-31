Autoridades registaram um aumento dos crimes informáticos no ano passado

As autoridades registaram em 2025 mais 334 casos relacionados com crimes informáticos, um aumento de 13,4% em relação ao ano de 2024, revelou hoje o Relatório Anual de Segurança Interna (RASI).

De acordo com o documento entregue hoje na Assembleia da República, o crime de falsidade informática foi o que mais subiu (29,1%), seguido do crime de acesso indevido ou ilegítimo (8,4%).

Já os crimes de viciação ou destruição de dados diminuíram 25,9% e os crimes relacionados com a reprodução ilegítima de programa protegido caiu 18,2% em relação ao ano de 2024.

Apesar das oscilações verificadas, o RASI adianta que, no ano passado, a cibercriminalidade continuou a crescer, "marcada por ataques mais sofisticados, complexos e frequentes".

"Os crimes de burla, fraude e acesso ilegítimo a contas de plataformas de comunicação/redes sociais têm vindo a aumentar de forma consistentes, tendência que se prevê manter devido à crescente e fácil utilização de tecnologias digitais", lê-se no documento.

Nestes crimes, há ainda a apontar o uso de inteligência artificial como aproveitamento da iliteracia digital das vítimas e a crescente digitalização da economia, que permite o aumento de pagamentos através de plataformas digitais.

Uma das características das fraudes digitais é que, ao contrário do que acontecia nos anos anteriores, "as vítimas são agora contactadas em língua portuguesa, o que gera nas mesmas uma maior confiança para investirem as suas poupanças".